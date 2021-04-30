Лопес готовий дати реванш Ломаченку

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес готовий дати реванш українцю Василю Ломаченку, в якого відібрав титули WBC, WBA, WBO.

Лопес назвав умову реваншу з Ломаченком

Теофімо Лопес-старший, батько боксера, сказав, що його син не відмовиться від реваншу з Ломаченком. Однак бій точно не відбудеться у легкій вазі.

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"Звісно, чому ні. Але ми не повернемося у легку вагу", – сказав Лопес-старший.

Теофімо Лопес начебто планує битися у напівсередній вазі. Втім, наступний поєдинок проти Джорджа Камбососа відбудеться ще у рамках легкого дивізіону.

Мій син в легкій вазі вже багато років, 7 – 8 років. Нам потрібно підійматися. Але зараз з'явилася ця велика угода з Triller. Я йому сказав: "Начхай, йди бийся". Нам пропонували несерйозні гроші – 1,2 мільйона доларів. Та пішли ви, у нас 4 титули,

– зазначив батько Теофімо.

Лопес-старший заявив, що в його сина були проблеми в бою з Масайоші Накатані. Він вважає, що Ломаченко повинен прийняти поєдинок з японцем. На думку тренера, це допоможе Ломаченку оклигати від поразки Лопесу.

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