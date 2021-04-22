Їм довелося збрехати Ломаченку

Після поєдинку Ломаченко неодноразово заявляв, що заслужив принаймні нічию у бою з Лопесом-молодшим. Батько Лопеса не погоджується.

До речі Багато чому навчився у Ломаченка, так що пішов ти, Вася, але дякую, – Лопес

"Це до біса смішно. Це було одностайне рішення. Мого сина називають абсолютним чемпіоном кожен раз, коли він показується. Це все, що я можу сказати. Ломаченко може робити все, що захоче", – сказав Лопес-старший.

Він також переконує, що цю думку Ломаченку нав'язала його команда, щоб він не завершив кар'єру.

Я чув, що йому багато чого наговорили, тому що він був на межі відходу з боксу. Їм довелося збрехати цьому хлопцю. Ніхто із суддів не вважав цей бій близьким. Пресконференція після поєдинку нагадувала похорон. Туди ніхто не прийшов,

– цитує тренера fightnews.info.