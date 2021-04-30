Лопес назвав умову реваншу з Ломаченком
Теофімо Лопес-старший, батько боксера, сказав, що його син не відмовиться від реваншу з Ломаченком. Однак бій точно не відбудеться у легкій вазі.
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"Звісно, чому ні. Але ми не повернемося у легку вагу", – сказав Лопес-старший.
Теофімо Лопес начебто планує битися у напівсередній вазі. Втім, наступний поєдинок проти Джорджа Камбососа відбудеться ще у рамках легкого дивізіону.
Мій син в легкій вазі вже багато років, 7 – 8 років. Нам потрібно підійматися. Але зараз з'явилася ця велика угода з Triller. Я йому сказав: "Начхай, йди бийся". Нам пропонували несерйозні гроші – 1,2 мільйона доларів. Та пішли ви, у нас 4 титули,
– зазначив батько Теофімо.
Лопес-старший заявив, що в його сина були проблеми в бою з Масайоші Накатані. Він вважає, що Ломаченко повинен прийняти поєдинок з японцем. На думку тренера, це допоможе Ломаченку оклигати від поразки Лопесу.
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- Василь Ломаченко програв Лопесу одноголосним рішенням суддів у жовтні 2020 року. Ломаченко виходив у ринг з травмою плеча, про яку нікому не було відомо.
- Після поєдинку Ломаченко переніс операцію і тільки у 2021 році відновив тренування. За попередньою інформацією, наступний бій Ломаченко проведе у червні – липні проти Масайоші Накатані.
- Лопес відмовився давати реванш Ломаченку. У контракті боксерів на перший поєдинок не було пункту про другий поєдинок.