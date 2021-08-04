Не вживала допінг: тенісистку Ястремську перевірили на поліграфі

Даяна Ястремська вже повернулась на корт після "темної" справи з її підозрою на допінг. З'явились нові подробиці щодо звинувачення української тенісистки.

Ястремська не брехала

Міжнародна федерація тенісу опублікувала повний текст Міжнародного незалежного трибуналу. Щоб ще раз визнати свою невинність Даяні Ястремській потрібно було пройти тест на поліграфі.

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Українка чесно відповіла на запитання, що підтвердив її результат – вірогідність понад 99%, що тенісистка з України ніколи не приймала заборонених препаратів.

Даяна ж не заперечує, що в її організмі може бути заборонений препарат местеролон. Однак Ястремська заявила, що потрапив він після фізичного контакту з її хлопцем наприкінці листопада 2020 року. Саме він вживав допінг. Але не розповів про це тенісистці.

Ястремська невдало стартувала в одиночному розряді турніру серії WTA в Сан-Хосе. Вже у першому колі українська тенісистка поступилася представниці США Клер Лю у трьох сетах – 3:6, 6:4, 4:6.

Під час розгляду справи були вислухані свідчення Ястремської та її хлопця. Вони підтвердили, що були разом увечері 23 листопада, а також вранці наступного дня, в день, коли Даяна здала пробу.

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