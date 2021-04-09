Тайсон стане гравцем Інтернасьонала 1 липня, – Тransfermarkt

Відомий футбольний портал Тransfermarkt в графі "трансфери" півзахисника Шахтаря Тайсона написав про перехід гравця в клуб бразильської Серії А Інтернасьональ з 1 липня поточного року.
Деталі договору не вказано. Швидше за все, офіційне оголошення про відхід футболіста, який 11 років провів в Україні, стає лише формальністю.
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Варто зазначити, що саме Transfermarkt першим повідомив про перехід Віктора Коваленко в Аталанту і лише через 45 хвилин новина з'явилася на сайті "богинь".
Трансфер Тайсона: коротко
- Футболіст вже давно висловлює бажання покинути Шахтар. До завершення його контракту з донеччанами лишилось лише три місяці. Після чого Тайсон покине український гранд.
- Спершу півзахисник заявляв, що хоче повернути у рідну Бразилію. Однак зараз його думка дещо змінилась. Бразилець прагне спробувати свої сили у європейському чемпіонаті.
- Нещодавно Тайсона перевели у дубль і не через те, що у нього спливає контракт, а через поведінку футболіста. Перед матчем з Ромою у єврокубках бразилець не захотів розминатись, а згодом відмовився виходити на заміну. Це не сподобалось керівництву клубу, тому гравець був переведений у дубль.
- Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів, що після гри з "вовками" в 1/8 фіналу Ліги Європи бразилець закрився в туалеті та не захотів розмовляти з наставником "гірників" Луїшом Каштру та директором Шахтаря по футболу Даріо Срною.