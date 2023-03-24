Пологовий будинок замість бою з Усиком: Тайсон Ф'юрі всьоме стане батьком
Джерело:інстаграм Тайсона Ф'юрі
Британець поділився із фанатами радісною новиною. Його дружина Періс готується подарувати "Циганському королю" ще одну дитину.
Вже наприкінці квітня Олександр Усик мав повернутись у ринг. Очікувалось, що суперником українця у бою за звання абсолютного чемпіона світу стане Тайсон Ф'юрі.
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Команди боксерів довго не могли домовитись щодо умов розподілу прибутку. У підсумку сторони завершили перемовини і оголосили, що поєдинку не буде.
Тим часом, у Тайсона Ф'юрі намічається важлива подія в житті. На своїй сторінці в інстаграм "Циганський король" розповів, що його дружина Періс вагітна на пізньому терміні.
Не все ще втрачено. У мене побачення зі своєю красивою вагітною дружиною Періс Ф’юрі. Яка жінка! Сьома дитина на підході. Чудова новина, яка бадьорить мене,
– написав боксер.
Відзначимо, що Тайсон та Періс одружені з 2008 року. Ф'юрі вже давно є багатодітним батьком. Разом із Періс вони вже виховують шістьох дітей:
- син Принц Тайсон Ф’юрі II
- син Принц Адоніс Амазія
- син Принц Джон Джеймс
- донька Венесуела
- донька Валенсія
- донька Афіна
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Бій Усик – Ф'юрі: що далі
- Олександр Усик володіє чемпіонськими поясами WBA, WBO та IBF, які він виграв у двох боях проти Ентоні Джошуа. У свою чергу Тайсону Ф'юрі належить пояс WBC.
- Поєдинок за звання абсолютного чемпіона міг пройти у грудні минулого року, однак Олександр відмовився битися у 2022-му через пошкодження.
- Після цього сторони домовлялись про організацію зустрічі на 29 квітня 2023 року. Місце бою – стадіон "Вемблі" в Лондоні.
- Коли бій був під загрозою зриву, Ф'юрі поставив Усику ультиматум щодо розподілу прибутку від поєдинку – 70% на 30% на його користь.
- Усик погодився на цей розподіл, але поставив Тайсону умову перерахувати 1 мільйон фунтів з його прибутку на допомогу Україні у війні з Росією.
- Втім з боку команди Тайсона виставлялись все нові умови, на які Усик не був згодний. У підсумку промоутери оголосили, що бою за абсолют не буде.
- Тепер Усик має провести обов'язковий захист титулу WBA. Суперником має стати Даніель Дюбуа.