Пологовий будинок замість бою з Усиком: Тайсон Ф'юрі всьоме стане батьком

Британець поділився із фанатами радісною новиною. Його дружина Періс готується подарувати "Циганському королю" ще одну дитину.

Вже наприкінці квітня Олександр Усик мав повернутись у ринг. Очікувалось, що суперником українця у бою за звання абсолютного чемпіона світу стане Тайсон Ф'юрі.

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Команди боксерів довго не могли домовитись щодо умов розподілу прибутку. У підсумку сторони завершили перемовини і оголосили, що поєдинку не буде.

Тим часом, у Тайсона Ф'юрі намічається важлива подія в житті. На своїй сторінці в інстаграм "Циганський король" розповів, що його дружина Періс вагітна на пізньому терміні.

Не все ще втрачено. У мене побачення зі своєю красивою вагітною дружиною Періс Ф’юрі. Яка жінка! Сьома дитина на підході. Чудова новина, яка бадьорить мене,

– написав боксер.

Відзначимо, що Тайсон та Періс одружені з 2008 року. Ф'юрі вже давно є багатодітним батьком. Разом із Періс вони вже виховують шістьох дітей:

син Принц Тайсон Ф’юрі II

син Принц Адоніс Амазія

син Принц Джон Джеймс

донька Венесуела

донька Валенсія

донька Афіна

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