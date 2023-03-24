Вже наприкінці квітня Олександр Усик мав повернутись у ринг. Очікувалось, що суперником українця у бою за звання абсолютного чемпіона світу стане Тайсон Ф'юрі.

До теми От і казочці кінець, а хто слухав – молодець: Усик та Ф'юрі згорнули переговори про бій

Команди боксерів довго не могли домовитись щодо умов розподілу прибутку. У підсумку сторони завершили перемовини і оголосили, що поєдинку не буде.

Тим часом, у Тайсона Ф'юрі намічається важлива подія в житті. На своїй сторінці в інстаграм "Циганський король" розповів, що його дружина Періс вагітна на пізньому терміні.

Не все ще втрачено. У мене побачення зі своєю красивою вагітною дружиною Періс Ф’юрі. Яка жінка! Сьома дитина на підході. Чудова новина, яка бадьорить мене,
– написав боксер.

Відзначимо, що Тайсон та Періс одружені з 2008 року. Ф'юрі вже давно є багатодітним батьком. Разом із Періс вони вже виховують шістьох дітей:

  • син Принц Тайсон Ф’юрі II
  • син Принц Адоніс Амазія
  • син Принц Джон Джеймс
  • донька Венесуела
  • донька Валенсія
  • донька Афіна

Читайте також Промоутер Усика привідкрив завісу, скільки українець міг заробити за бій проти Ф'юрі

Бій Усик – Ф'юрі: що далі

  • Олександр Усик володіє чемпіонськими поясами WBA, WBO та IBF, які він виграв у двох боях проти Ентоні Джошуа. У свою чергу Тайсону Ф'юрі належить пояс WBC.
  • Поєдинок за звання абсолютного чемпіона міг пройти у грудні минулого року, однак Олександр відмовився битися у 2022-му через пошкодження.
  • Після цього сторони домовлялись про організацію зустрічі на 29 квітня 2023 року. Місце бою – стадіон "Вемблі" в Лондоні.
  • Коли бій був під загрозою зриву, Ф'юрі поставив Усику ультиматум щодо розподілу прибутку від поєдинку – 70% на 30% на його користь.
  • Усик погодився на цей розподіл, але поставив Тайсону умову перерахувати 1 мільйон фунтів з його прибутку на допомогу Україні у війні з Росією.
  • Втім з боку команди Тайсона виставлялись все нові умови, на які Усик не був згодний. У підсумку промоутери оголосили, що бою за абсолют не буде.
  • Тепер Усик має провести обов'язковий захист титулу WBA. Суперником має стати Даніель Дюбуа.