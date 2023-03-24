Уже в конце апреля Александр Усик должен был вернуться в ринг. Ожидалось, что соперником украинца в бою за звание абсолютного чемпиона мира станет Тайсон Фьюри.
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Команды боксеров долго не могли договориться об условиях распределения прибыли. В результате стороны завершили переговоры и объявили, что поединка не будет.
Между тем у Тайсона Фьюри намечается важное событие в жизни. На своей странице в инстаграмме "Цыганский король" рассказал, что его жена Пэрис беременна на позднем сроке.
Не все еще потеряно. У меня свидание со своей красивой беременной женой Пэрис Фьюри. Какая женщина! Седьмой ребенок на подходе. Чудесная новость, которая бодрит меня,
– написал боксер.
Отметим, что Тайсон и Пэрис женаты с 2008 года. Фьюри уже давно многодетный отец. Вместе с Пэрис они уже воспитывают шестерых детей:
- сын Принц Тайсон Фьюри II
- сын Принц Адонис Амазия
- сын Принц Джон Джеймс
- дочь Венесуэла
- дочь Валенсия
- дочь Афина
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Бой Усик – Фьюри: что дальше
- Александр Усик владеет чемпионскими поясами WBA, WBO и IBF, которые он выиграл в двух боях против Энтони Джошуа. В свою очередь Тайсону Фьюри принадлежит пояс WBC.
- Поединок за звание абсолютного чемпиона мог пройти в декабре прошлого года, однако Александр отказался драться в 2022-м из-за повреждений.
- После этого стороны договаривались об организации встречи на 29 апреля 2023 года. Место боя – стадион "Уэмбли" в Лондоне.
- Когда бой был под угрозой срыва, Фьюри поставил Усику ультиматум по распределению прибыли от поединка – 70% на 30% в его пользу.
- Усик согласился на это деление, но поставил Тайсону условие перечислить 1 миллион фунтов из его прибыли в помощь Украине в войне с Россией.
- Впрочем, со стороны команды Тайсона выставлялись все новые условия, на которые Усик не был согласен. В итоге промоутеры объявили, что боя за абсолют не будет.
- Теперь Усик должен провести обязательную защиту титула WBA. Соперником должен стать Даниэль Дюбуа.