"Жадібне Пузо" розпочав підготовку до бою з Усиком: відео зухвалої заяви Ф'юрі

Володар чемпіонського поясу WBC у хевівейті Тайсон Ф'юрі поділився відео зі свого першого тренування до бою з Усиком. Епатажний боксер не міг стриматися, щоб не образити свого наступного суперника.

Усі фани боксу полегшено зітхнули – Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик домовилася про об'єднавчий бій. Серіал з перемовинами представників боксерів нарешті добіг до свого завершення.

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Зухвалому Ф'юрі вистачить на підготовку шість тижнів

У суботу вранці у соціальних мережах з'явилося відео з пробіжки "Циганського короля". Скандаліст, який отримав від Усика прізвисько "Жадібне Пузо", повідомив про свій перший тренувальний день підготовки до бою з українцем.

Мені не потрібно шість місяців, чотири місяці й таке інше. У мене є шість тижнів та тиждень відпочинку. Готово! Щасливі дні! Я нав'яжу свою волю цьому дрібному мазафаку. Не можу дочекатися. Вперед, Британія!,

– сказав Ф'юрі.

Відео тренування Ф'юрі