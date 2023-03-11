"Жадібне Пузо" розпочав підготовку до бою з Усиком: відео зухвалої заяви Ф'юрі
Джерело:твітер Майкла Бенсона
Володар чемпіонського поясу WBC у хевівейті Тайсон Ф'юрі поділився відео зі свого першого тренування до бою з Усиком. Епатажний боксер не міг стриматися, щоб не образити свого наступного суперника.
Усі фани боксу полегшено зітхнули – Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик домовилася про об'єднавчий бій. Серіал з перемовинами представників боксерів нарешті добіг до свого завершення.
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Зухвалому Ф'юрі вистачить на підготовку шість тижнів
У суботу вранці у соціальних мережах з'явилося відео з пробіжки "Циганського короля". Скандаліст, який отримав від Усика прізвисько "Жадібне Пузо", повідомив про свій перший тренувальний день підготовки до бою з українцем.
Мені не потрібно шість місяців, чотири місяці й таке інше. У мене є шість тижнів та тиждень відпочинку. Готово! Щасливі дні! Я нав'яжу свою волю цьому дрібному мазафаку. Не можу дочекатися. Вперед, Британія!,
– сказав Ф'юрі.
Відео тренування Ф'юрі
- Нагадаємо, що бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні відбудеться 29 квітня на стадіоні "Вемблі".
- Олександр Усик прийняв пропозицію Тайсона Ф'юрі щодо розподілу призових коштів у співвідношенні 30 на 70% на користь британця.
- Але український чемпіон нагадав скандалісту про обіцянку виділити 1 мільйон на допомогу Україні.
- Зворотний відлік до "Бою століття" розпочався!