Варіант з проведенням мегафайту в Саудівській Аравії остаточно відпав. На Близькому Сході не можуть гарантувати, що встигнуть вчасно завершити будівництво стадіону в Джидді. Таким чином, бій гарантовано відбудеться у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

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Дата і місце мегафайту Ф'юрі – Усик погоджені

Ба більше, вже точно визначена дата "Бою століття". Промоутер Ф'юрі Френк Воррен навіть вже забронював арену на 29 квітня. Тепер лишилося домовитися з Усиком, адже представники українця розраховують отримати половину прибутку від продажу квитків, з чим категорично не згодні в команді "Циганського короля".

Олександру потрібно не зволікати з рішенням, адже боксерські асоціації не можуть чекати вічно. Український боксер має зобов'язання перед претендентами від WBA, IBF і WBO — Даніелем Дюбуа, Філіпом Хрговичем і Джо Джойсом. У свою чергу Ф'юрі має зобов'язання перед WBC.

Бій за абсолют може зірватися

Якщо Усик все ж таки не погодиться на запропоновані умови, тоді "Циганський король" проведе на "Вемблі" обов'язковий бій з претендентом на пояс чемпіона WBC. Але в такому разі шанувальники боксу не побачать довгоочікуваний мегафайт за абсолют. А коли з'явиться наступне вікно можливостей не відомо.

Також у повідомляється, що рішення має бути ухвалене до кінця тижня. Фанатам боксу залишається лише запастися терпінням та поповнити запаси попкорну.

Нагадаємо, що останнім абсолютним чемпіоном світу в хевійвейті був легендарний Леннокс Льюїс. З тих пір минуло вже майже 23 роки.