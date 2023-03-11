Дедлайн для погодження поєдинку, який призначила WBA, подіяв на боксерів. Спочатку вони обмінялися взаємними уколами, поставивши ультиматум один одному. Втім, у підсумку два супертяжі погодилися на проведення мегафайту.

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"Бій століття" відбудеться

WBA виступила з офіційною заявою щодо поєдинку. Промоутерам боксерів залишилося узгодити деталі контракту.

Президент WBA Джілберто Мендоса отримав інформацію від команд Усика та Ф'юрі про те, що вони досягли принципової згоди щодо умов проведення об'єднавчого бою. Вони запросили додатковий час – попрацюють над контрактом, щоб остаточно закрити угоду,

– йдеться у заяві WBA.

Якби Усик та Ф'юрі не встигли до кінця дня, то у WBA негайно призначили бій українського боксера з його обов'язковим претендентом — британцем Даніелом Дюбуа.

Нагадаємо, як стрімко розвивалися події у п'ятницю, 10 березня. "Циганський король" несподівано перервав мовчання та поставив ультиматум Усику – розподіл гонорару у співвідношенні 70 на 30 на користь британця.

Український чемпіон моментально відреагував, погодившись на умови скандаліста, але нагадав британцю про обіцянку допомогти Україні.

WBA визначила дедлайн для організації поєдинку за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком, який в результаті подіяв на обидві сторони.

Зазначимо, що стадіон "Вемблі" був заброньований промоутерами Ф'юрі заздалегідь. Тож "Бій століття" відбудеться 29 квітня в Лондоні.