Все фаны бокса облегченно вздохнули – Тайсон Фьюри и Александр Усик договорилась об объединительном бое. Сериал с переговорами представителей боксеров наконец-то дошел до своего завершения.
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Дерзкому Фьюри хватит на подготовку шесть недель
В субботу утром в социальных сетях появилось видео с пробежки "Цыганского короля". Скандалист, получивший от Усика прозвище "Жадное Пузо", сообщил о своем первом тренировочном дне подготовки к бою с украинцем.
Мне не нужно шесть месяцев, четыре месяца и так далее. У меня есть шесть недель и неделя отдыха. Готово! Счастливые дни! Я навяжу свою волю этому мелкому мазафаку. Не могу дождаться. Вперед, Британия!
– сказал Фьюри.
Видео тренировки Фьюри
- Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли".
- Александр Усик принял предложение Тайсона Фьюри о распределении призовых средств в соотношении 30 на 70% в пользу британца.
- Но украинский чемпион напомнил скандалисту об обещании выделить 1 миллион в помощь Украине.
- Обратный отсчет до "Боя века" стартовал!