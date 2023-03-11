Все фаны бокса облегченно вздохнули – Тайсон Фьюри и Александр Усик договорилась об объединительном бое. Сериал с переговорами представителей боксеров наконец-то дошел до своего завершения.

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Дерзкому Фьюри хватит на подготовку шесть недель

В субботу утром в социальных сетях появилось видео с пробежки "Цыганского короля". Скандалист, получивший от Усика прозвище "Жадное Пузо", сообщил о своем первом тренировочном дне подготовки к бою с украинцем.

Мне не нужно шесть месяцев, четыре месяца и так далее. У меня есть шесть недель и неделя отдыха. Готово! Счастливые дни! Я навяжу свою волю этому мелкому мазафаку. Не могу дождаться. Вперед, Британия!

– сказал Фьюри.

Видео тренировки Фьюри