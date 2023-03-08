Цей 26-річний російський боксер виявився сміливцем та дуже далеким від реальності. Арслан Яллієв заявив, що відправить у нокаут Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Яллієв: Хоча Ф'юрі виграє у нього, але я Ф'юрі теж нокаутую

Також росіянин кинув своєрідний виклик українському боксеру, який є дуже абсурдним. Схоже, що Яллієв дуже переоцінює свої можливості на ринзі. Адже попросив Усика не віддавати свої пояси, які згодом він відбере у нього.

Яллієву потрібно зняти зі своїх очей "рожеві окуляри". Цей Арслан, окрім звичайного боксу, займався тайським боксом. Був чемпіоном Росії, володарем Кубка Європи та світу. У 2018-му році дебютував у професіоналах із перемоги над своїм земляком Владіміром Куваєвим.

Усику, нікому не віддавай свої пояси поки що, це будуть мої пояси залізобетонно, Іншааллах. Які б труднощі не були, я стану чемпіоном світу. Хоча Ф'юрі виграє у нього, але я Ф'юрі теж нокаутую,

– сказав Яллієв.

Відзначимо, що у 2021 році переміг колишнього чемпіона світу із Аргентини Віктора Еміліо Раміреса та завоював вакантний титул чемпіона за версією WBA Inter-Continental у важкій вазі.

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