Поки Усик недоступний: "Циганський король" кинув виклик Джошуа
Джерело:Інстаграм Тайсона Ф'юрі
Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі досі не може знайти собі гідного суперника. У відчаю епатажний британець відправив контракт Ентоні Джошуа.
Скандальний Тайсон Ф'юрі після зриву бою за абсолют з Олександром Усиком сам себе загнав у пастку. Тепер 34-річний британець ніяк не може знайти собі суперника на літо.
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Ф'юрі згадав старого "друга"
Після кількох провальних варіантів "Циганський король" повернувся до одного з найочікуваніших суперників – Ентоні Джошуа. На своїй сторінці в Instagram Ф'юрі підтвердив факт початку перемовин.
"Декілька днів тому я відправив Ентоні Джошуа проєкт контракту на бій у вересні на "Вемблі", який хочуть побачити всі, включаючи мене.
Згода Ей Джея дозволить дати світові те, що вони хочуть бачити. На цей раз я не збираюся знімати мільйон відео і продовжувати тиснути. Тепер м'яч на вашому боці", – написав Ф'юрі.
Промоутери топ-боксерів Френк Воррен та Едді Хірн розпочали переговори, які зупинилися восени минулого року. Протистояння двох зірок хевівейту очікують не лише у Великій Британії, але й у всьому світі.
Ф'юрі в пошуках суперника
- Нагадаємо, що в грудні 2022 року "Циганський король" нокаутував в 10-му раунді Дерека Чісору.
- Потім представники Ф'юрі вступили в переговори з промоутерами Усика, щоб провести бій за абсолют 29 квітня на "Вемблі".
- Провал "Бою століття" змусив "Циганського короля" шукати нових суперників.
- Спочатку "Жадібне пузо" запропонував бій Енді Руїсу. Але американець запросив за поєдинок 20 мільйонів.
- Наступним варіантом був сенсаційний Чжан Чжилей. Проте і тут Ф'юрі спіткала невдача – Джо Джойс активував реванш з 40-річним китайцем.
- У пошуках суперника Тайсон Ф'юрі відправився на "Зелений континент". Там він обрав собі найкращого важковаговика Австралії Демсі Маккіна. Проте зрозуміло, що це другий ешелон світового хевівейту.
Зазначимо, що ймовірний бій Ф'юрі та Джошуа планують провести 12 вересня. Нагадаємо, що в грудні очікується мегатурнір в Саудівській Аравії. Там повинні відбутися поєдинки Усик – Ф'юрі та Джошуа – Вайлдер.