Ввечері, 15 квітня, на арені CopperBox Arena у Лондоні відбувся вечір боксу від промоутерської компанії Queensberry Promotions. Головною подією шоу став бій тимчасового чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі Джо Джойса та представника Китаю Чжана Чжілея.

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Несподіваний претендент на бій з Усиком

Напередодні бою Джойс вважався беззаперечним фаворитом у поєдинку з 39-річним ветераном. Проте китайський андердог зумів створити сенсацію.

З перших раундів Чжілей заволодів ініціативою та завдав кілька силових ударів по супернику. Джойс якось кволо відповідав на таку зухвалість суперника. У другому раунді китайський ветеран потряс тимчасового чемпіона WBO прямим ударом лівою, розбивши ніс фавориту.

Відео другого раунду

Зрозумівши своє патове положення Джойс активізувався. Британський боксер працював по корпусу китайця, але продовжував пропускати потужні удари.

У п'ятому раунді на обличчя фаворита не можна було дивитися: розбитий ніс та величезна гематома під правим оком сигналізували про дострокове завершення поєдинку.

Після огляду лікаря бій продовжився. Проте у середині шостої 3-хвилинки око британця повністю закрилося від набряку і цього разу медик порадив рефері зупинити поєдинок.

У підсумку китайський андердог Чжан Чжілей технічним нокаутом сенсаційно переміг Джо Джойса у шостому раунді. 39-річний ветеран заволодів поясом тимчасового чемпіона WBO та став претендентом на бій з Усиком.

Зазначимо, що ця поразка стала першою у професійній кар'єрі Джойса. У випадку перемоги над китайцем він мріяв провести бій з Тайсоном Ф'юрі, але тепер доведеться почекати зустрічі з "Циганським королем".

Відео кращих моментів бою Джойс – Чжілей