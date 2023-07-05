Усик побився з двома боксера: у "Циганського короля" знову підгоріло

Британський боксер Тайсон Ф'юрі досі не може заспокоїтися після зриву бою за абсолют проти Олександра Усика. За кожної нагоди "Жадібне пузо" намагається вколоти українського боксера.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF українця Олександр Усик наполегливо готується до захисту титулів проти британця Даніеля Дюбуа. Свіжою світлиною з тренувального табору Олександр поділився у сторіз Instagram.

До теми Ф'юрі не пуп землі: промоутер розповів про вечір боксу у Саудівській Аравії

На фотографії видно, як український чемпіон боксує проти двох суперників.

Усик проти двох боксерів / instagram.com/usykaa

Тайсон Ф'юрі одразу відреагував на спаринг Усика. "Циганський король" у властивій йому манері почав ображати Олександра. Ну і звичайно пригрозив розібратися з ним на рингу.

Коли я відлупцюю тебе, маленька дупа, тобі здаватиметься, що там 10 бійців. Справжній безхатько,

– написав Ф'юрі.

Епопея Усик проти Ф'юрі