Усик побився з двома боксера: у "Циганського короля" знову підгоріло
Джерело:Інстаграм iFL TV
Британський боксер Тайсон Ф'юрі досі не може заспокоїтися після зриву бою за абсолют проти Олександра Усика. За кожної нагоди "Жадібне пузо" намагається вколоти українського боксера.
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF українця Олександр Усик наполегливо готується до захисту титулів проти британця Даніеля Дюбуа. Свіжою світлиною з тренувального табору Олександр поділився у сторіз Instagram.
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На фотографії видно, як український чемпіон боксує проти двох суперників.
Усик проти двох боксерів / instagram.com/usykaa
Тайсон Ф'юрі одразу відреагував на спаринг Усика. "Циганський король" у властивій йому манері почав ображати Олександра. Ну і звичайно пригрозив розібратися з ним на рингу.
Коли я відлупцюю тебе, маленька дупа, тобі здаватиметься, що там 10 бійців. Справжній безхатько,
– написав Ф'юрі.
Епопея Усик проти Ф'юрі
- Нагадаємо, що "Бій століття" між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком повинен був відбутися на "Вемблі" у квітні 2023 року. Проте через непомірні фінансові амбіції британця поєдинок було скасовано.
- Очікується, що суперники зустрінуться у Саудівській Аравії. Українець навіть вже підписав контракт з компанією, яка збирається організувати супертурнір чотирьох топ-боксерів. Проте в грудні бій, скоріше за все, не відбудеться. Організатори сподіваються перенести бій на січень 2024 року.
- 26 серпня Олександр Усик проведе бій проти Даніеля Дюбуа Вроцлаві.
- А пихатий Ф'юрі досі не визначився з наступним суперником. Всі його анонси виявилися пустими балачками.