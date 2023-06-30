Саудівська Аравія заявила про бажання організувати взимку неймовірний вечір боксу. На ньому має пройти 2 мегабої між Вайлдером та Джошуа і Усиклм та Ф'юрі.

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Ф'юрі не є незамінним

Оскільки "Жадібне пузо" знаходить постійні причини не виходити в ринг проти Усика, почали з'являтися чутки, що мегатурнір у Саудівській Аравії може скасуватися. Промоутер Едді Хірн заспокоїв фанатів боксу та розповів про організацію змагань у грудні.

Сьогодні-завтра у нас запланований телеміст з інвесторами із Саудівської Аравії. На ньому будуть навіть представники Вайлдера, очікую, що під час цієї зустрічі ми остаточно закриємо усі питання. Те, що відбувається навколо бою Усик - Ф’юрі ніяк не вплине на наші плани. Ми вже домовилися, що бій Джошуа - Вайлдер відбудеться у будь-якому випадку. Якщо Ф'юрі відмовиться від поєдинку з Усиком, тоді Олександр боксуватиме зі своїм обов'язковим претендентом на титул IBF Філіпом Хрговичем на цьому ж вечорі боксу,

– повідомив Хірн.

Зазначимо. Свій наступний бій Усик має провести 26 серпня проти обов'язкового претендента Даніеля Дюбуа.

Що відомо про потенційного суперника Усика на турнірі у Саудівській Аравії

Філіп Хргович – хорватський 31-річний боксер, який з 2017 року виступає на професійному рівні. Уже в шостому бою вийшов на титульний поєдинок, де у третьому раунді нокаутував американця Аміра Мансура і здобув вакантне звання інтернаціонального чемпіона за версією WBC. У своєму 12-му бою після технічного нокаута завоював титул інтернаціонального чемпіона за версією IBF. Останній поєдинок провів в андеркарді бою-реваншу Ентоні Джошуа - Олександр Усик проти Чжан Чжілея за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією IBF у важкій вазі і здобув перемогу одностайним рішенням. Усього провів 15 боїв (12 перемог нокаутом та 3 за рішенням суддів).