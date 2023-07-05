Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF украинца Александр Усик настойчиво готовится к защите титулов против британца Даниеля Дюбуа. Свежим фото из тренировочного лагеря Александр поделился в стороз Instagram.
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На фотографии видно, как украинский чемпион боксирует против двух соперников.
Усик против двух боксеров / instagram.com/usykaa
Тайсон Фьюри сразу отреагировал на спарринг Усика. "Цыганский король" в присущей ему манере начал оскорблять Александра. Ну и конечно пригрозил разобраться с ним на ринге.
Когда я поколочу тебя, маленькая задница, тебе будет казаться, что там 10 бойцов. Настоящий бездомный,
– написал Фьюри.
Эпопея Усик против Фьюри
- Напомним, что "Бой века" между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком должен был состояться на "Уэмбли" в апреле 2023 года. Однако из-за непомерных финансовых амбиций британца поединок был отменен.
- Ожидается, что соперники встретятся в Саудовской Аравии. Украинец даже подписал контракт с компанией, которая собирается организовать супертурнир четырех топ-боксеров. Однако в декабре бой, скорее всего, не состоится. Организаторы надеются перенести бой на январь 2024 года.
- 26 августа Александр Усик проведет бой против Даниэля Дюбуа во Вроцлаве.
- А тщеславный Фьюри до сих пор не определился со следующим соперником. Все его анонсы оказались пустой болтовней.