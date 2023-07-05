Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF украинца Александр Усик настойчиво готовится к защите титулов против британца Даниеля Дюбуа. Свежим фото из тренировочного лагеря Александр поделился в стороз Instagram.

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На фотографии видно, как украинский чемпион боксирует против двух соперников.

Усик против двух боксеров / instagram.com/usykaa

Тайсон Фьюри сразу отреагировал на спарринг Усика. "Цыганский король" в присущей ему манере начал оскорблять Александра. Ну и конечно пригрозил разобраться с ним на ринге.

Когда я поколочу тебя, маленькая задница, тебе будет казаться, что там 10 бойцов. Настоящий бездомный,

– написал Фьюри.

Эпопея Усик против Фьюри