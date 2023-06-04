Компанія К2 Promotions виграла промоутерські торги на бій чемпіона світу WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа. Захист титулу планують провести у польському Вроцлаві. Проте дату поєдинку перенесли з 12 серпня на 26 серпня.

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Бій до Дня Незалежності України

Промоутер Олександр Красюк пояснив зміну термінів поєдинку бажанням українського чемпіона.

Довелося змінити дату бою з 12 серпня на 26 серпня, бо це ближче до Дня Незалежності України. Це ідеальна дата для організації бою із Дюбуа. Ми не могли її упустити,

– розповів Красюк.

Зазначимо, що в івенті взяли участь міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук, польський промоутер Анджей Василевський, а також уродженець Харкова Федір Черкашина, який планує виступити під час шоу.

Зазначимо, що стадіон у Вроцлаві розрахований на 24 тисячі місць. Очікується, що мегашоу відвідає велика кількість українських уболівальників.

Цікаво! Тим часом готується підґрунтя для ще одного суперпоєдинку. Олександр Усик підписав контракт з саудівською компанією, яка візьметься за організацію бою українського чемпіона та епатажного Тайсона Ф'юрі. Очікуються, що мегафайт за абсолют відбудеться в грудні цього року в рамках "турніру чотирьох".