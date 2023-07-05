Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF українця Олександр Усик наполегливо готується до захисту титулів проти британця Даніеля Дюбуа. Свіжою світлиною з тренувального табору Олександр поділився у сторіз Instagram.

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На фотографії видно, як український чемпіон боксує проти двох суперників.

Усик проти двох боксерів / instagram.com/usykaa

Тайсон Ф'юрі одразу відреагував на спаринг Усика. "Циганський король" у властивій йому манері почав ображати Олександра. Ну і звичайно пригрозив розібратися з ним на рингу.

Коли я відлупцюю тебе, маленька дупа, тобі здаватиметься, що там 10 бійців. Справжній безхатько,

– написав Ф'юрі.

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