Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF українця Олександр Усик наполегливо готується до захисту титулів проти британця Даніеля Дюбуа. Свіжою світлиною з тренувального табору Олександр поділився у сторіз Instagram.
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На фотографії видно, як український чемпіон боксує проти двох суперників.
Усик проти двох боксерів / instagram.com/usykaa
Тайсон Ф'юрі одразу відреагував на спаринг Усика. "Циганський король" у властивій йому манері почав ображати Олександра. Ну і звичайно пригрозив розібратися з ним на рингу.
Коли я відлупцюю тебе, маленька дупа, тобі здаватиметься, що там 10 бійців. Справжній безхатько,
– написав Ф'юрі.
Епопея Усик проти Ф'юрі
- Нагадаємо, що "Бій століття" між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком повинен був відбутися на "Вемблі" у квітні 2023 року. Проте через непомірні фінансові амбіції британця поєдинок було скасовано.
- Очікується, що суперники зустрінуться у Саудівській Аравії. Українець навіть вже підписав контракт з компанією, яка збирається організувати супертурнір чотирьох топ-боксерів. Проте в грудні бій, скоріше за все, не відбудеться. Організатори сподіваються перенести бій на січень 2024 року.
- 26 серпня Олександр Усик проведе бій проти Даніеля Дюбуа Вроцлаві.
- А пихатий Ф'юрі досі не визначився з наступним суперником. Всі його анонси виявилися пустими балачками.