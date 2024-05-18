Після церемонії зважування Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі, яка відбулась 17 травня, провели благодійний аукціон. Один з лотів придбав для себе і британець.

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Ф'юрі заволодів шортами Усика

Британець придбав на благодійному аукціоні шорти з автографом українця з бою проти Мурата Гассієва. Вартість покупки становила 10 тисяч доларів.

Бій між Усиком і Гассієвим відбувся 21 липня 2018 року у Москві. Після 12 раундів одноголосним рішенням суддів перемогу за очками здобув Олександр Усик.

Відзначимо. Нещодавно британець зізнався, що має проблеми з психічним здоров'ям. Він страждає від біполярного розладу і синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ).

Нагадаємо, що під час битви поглядів після церемонії зважування Тайсон Ф'юрі штовхнув Олександра Усика. Перед цим на пресконференції, коли повинна була відбутись дуель поглядів, британець демонстративно відвернувся від українця та ні разу не глянув на нього.