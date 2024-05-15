Вже у суботу, 18 травня на рингу зустрінуться непереможні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі. Боксери змагатимуться за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

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Ф'юрі признався про психічні проблеми

Британець зізнався, що страждає від біполярного розладу і синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ).

Ні для кого не секрет, що у мене біполярний розлад і СДУГ. В одну хвилину я енергійний, в іншу – пригнічений. Але хай там як, я в приголомшливій формі, мені майже 36 років, і я все ще на вершині світу. Як я говорив раніше, я всього лише людина з двома руками і ногами,

– розповів Тайсон Ф'юрі.

Раніше Олександр Усик підозрював, що у британця є проблеми з психічним здоров'ям.

Нагадаємо. Нещодавно команди Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі влаштували сутичку. В ній постраждав батько британця.