После церемонии взвешивания Александра Усика и Тайсона Фьюри, которая состоялась 17 мая, провели благотворительный аукцион. Один из лотов приобрел для себя и британец.
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Фьюри завладел шортами Усика
Британец приобрел на благотворительном аукционе шорты с автографом украинца с боя против Мурата Гассиева. Стоимость покупки составила 10 тысяч долларов.
Бой между Усиком и Гассиевым состоялся 21 июля 2018 года в Москве. После 12 раундов единогласным решением судей победу по очкам одержал Александр Усик.
Напомним, что во время битвы взглядов после церемонии взвешивания Тайсон Фьюри толкнул Александра Усика. Перед этим на пресс-конференции, когда должна была состояться дуэль взглядов, британец демонстративно отвернулся от украинца и ни разу не взглянул на него.