Традиційна процедура зважування боксерів стала останнім офіційним заходом перед "боєм століття". Також повинна була відбутися битва поглядів, пише 24 Канал.

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Рекордна вага Усика

Ваги під Олександром Усиком показали 105,9 кілограма. Це рекордна вага українського чемпіона в його кар'єрі.

Вага Тайсона Ф'юрі напередодні завтрашнього бою склала 118,8 кілограма. Таким чином "Циганський король" виявився важчим за українця на 12,9 кілограма.

Після цього непереможені боксери мали провести останню дуель поглядів. Однак знову Ф'юрі почав чудити. Британець не зміг витримати напруження та почав штовханину.

Ф'юрі влаштував штовханину на дуелі поглядів: дивіться відео

До речі, напередодні боксери провели пресконференцію. Тоді ексцентричний британець теж влаштував клоунаду та відмовився дивитися в очі Усику.

Нагадаємо, що бій за абсолют Усик – Ф'юрі відбудеться в Ер-Ріяді 18 травня. Переможець здобуде усі чотири основні титули хевівейту та стане абсолютним чемпіоном.