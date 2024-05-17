Боксери повинні були вийти у ринг ще у лютому 2024-го року. Але за декілька днів до поєдинку Тайсон Ф'юрі отримав серйозне розсічення під час одного зі своїх спарингів у тренувальному таборі, повідомляє 24 Канал.

До теми Усик – Ф'юрі: дата і час поєдинку, прогнози букмекерів і де дивитися головний бій 2024 року

Довгоочікувана битва за абсолют

Тому довгоочікувану битву перенесли на травень того ж року. Обидва бійці у чудовій формі підходять до очної зустрічі. Цей факт додає ще більших очікувань щодо видовищності цього бою.

У цьому "королівському дивізіоні" не було абсолютного чемпіона світу протягом вже чверті століття. Востаннє такий статус здобував легендарний Леннокс Льюїс у далекому 1999-му році, коли переміг Евандера Холіфілда.

Тоді на кону стояли чемпіонські пояси WBA, WBC та IBF. Щоправда, титул WBO було визнано рівноцінним, тому переможець майбутнього бою Усик – Ф'юрі стане першим в історії абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із чотирма головними титулами.

Легенди боксу Леннокс Льюїс та Майк Тайсон вже зробили свої прогнози на бій Усик – Ф'юрі.

Де дивитись бій в Україні

Медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор вечора боксу, який розпочнеться пізно ввечері 18 травня та закінчиться боєм Усик – Ф'юрі у ночі 19 травня (в Україні). Головний поєдинок на "Kingdom Arena" в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) розпочнеться орієнтовно не раніше 00:30 ночі.

Подивитися бої можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт".

Трансляція буде доступна у розділі "Спорт", на власному каналі "MEGOGO Гонг" та на окремому у розділі "Телебачення", який з'явиться на сервісі у день боксерського шоу.

Відзначимо, що в андеркарді вечора боксу поб'ється інший український боксер Денис Берінчик, який у титульному бою за вакантний пояс WBO у легкій вазі зійдеться із Емануелем Наваррете. У випадку перемоги Берінчик може провести наступний поєдинок проти Василя Ломаченка.

До слова, сайті 24 Канал проведе текстову трансляцію бою Усик – Ф'юрі, а також огляд головних подій у день бою, відеоогляд після його закінчення та результат поєдинку Берінчика.

Результати попередніх боїв Усика та Ф'юрі