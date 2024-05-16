Однак Тайсон Ф'юрі не був би самим собою, якби не включив режим блазня. Претендент на абсолютне чемпіонство не вигадав нічого кращого, як відвернутися від Усика.

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На що розраховував Ф'юрі

Коли боксери підійшли один до одного, "Циганський король" демонстративно повернувся до глядачів. За весь час він навіть не подивився на Усика.

Можливо таким чином Ф'юрі вирішив вибити з рівноваги українського чемпіона, але Олександр лише посміхався, спостерігаючи за клоунадою суперника.

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