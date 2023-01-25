Вихованець Шахтаря і Динамо посилив склад "левів": новачок має єврокубковий досвід

Львівські Карпати підписали чергового досвідченого футболіста. Новачком команди Тлумака став фланговий захисник Тарас Саків.

Львівські Карпати планують вийти в українську Прем'єр-лігу за підсумком нинішнього сезону. Для виконання цієї мети "леви" проводять потужну трансферну компанію.

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Черговим новачком команди став лівий захисник Тарас Саків. Футболіст підписав угоду терміном на півтора року. За Карпати Саків гратиме під 44-м номером.

Саків: Завдання Карпат – вийти в УПЛ

Чесно кажучи, було дуже приємно, коли головний тренер Карпат Андрій Тлумак зателефонував мені та запропонував стати частиною такого великого клубу, як Карпати. Я без вагань ухвалив позитивне рішення і щасливий приєднатися до зелено-білої сім’ї. Кожен футболіст прагне грати в українській Прем’єр-лізі. У Карпат є чітке завдання – вийти в УПЛ, тому ми робитимемо все можливе, щоб його виконати. Вболівальники "левів" – це додатковий стимул здобувати залікові бали у кожному матчі та радувати наших фанатів перемогами,

– сказав на презентації Саків.

Кар'єра Тараса Саківа

Тарас Саків народився на Івано-Франківщині. Футбольну освіту здобував у бурштинському Енергетику, а також у системі Шахтаря і Динамо.

На рівні української Прем'єр-ліги грав за Ворсклу, Рух, Колос, Інгулець. 25-річний захисник має досвід виступів у єврокубках. У сезоні 2018/19 Саків зіграв два матчі за ворсклян у Лізі Європи, а в сезоні 2021/22 у складі Колоса провів матч у Лізі конференцій.

У нинішньому сезоні Саків зіграв 12 матчів в УПЛ і відзначився 1 результативною передачею. Трансферна вартість фулбека становить 400 тисяч євро.