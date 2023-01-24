Микола Матвієнко погодив особистий контракт із Брайтоном на 5 років.. Про це повідомив відомий інсайдер Ніколо Скіра.
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Ще один можливий перехід
Начебто англійський клуб готовий віддати за захисника Шахтаря 20 мільйонів євро. Цікаво. чи дадуть "гірники" згоду на такий трансфер, адже раніше у ЗМІ фігурувала інформація про бажані 25 мільйонів за Миколу.
Перехід 26-річного центрбека може стати другим за заробітком трансфером міжсезоння-2022/2023 для Шахтаря. Але до 100-мільйонного переходу Михайла Мудрика у Челсі як до неба.
Цікаво, що придбанням Матвієнка особисто зацікавлений головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі, який протягом травня 2021-го – липня 2020-го років очолював донецький Шахтар. Італійський спеціаліст продовжував би співпрацю з українським грандом, якби не повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Де Дзербі завчасно покинув "гірників".
Потенційно новий клуб Матвієнка йде на високому 6-му місці в АПЛ. За 19 зіграних матчів "чайки" набрали 31 очко.
Раніше Матвієнку приписували інтерес зі сторони Евертона та Аякса.
Головне про кар'єру Миколи Матвієнка
- Вихованець Шахтаря, який встиг пограти в оренді у львівських Карпатах та полтавській Ворсклі.
- Вкінці 2017 року повернувся у донецьку команду після закінчення оренди з Ворсклою. Від того часу орендні мандрівки для Матвієнка закінчились. Він класно проявив себе в орендах та отримав довіру від тренерського штабу "гірників". Микола із гравця оренд перетворився у ключового футболіста захисту донеччан.
- За Шахтар вже провів 150 матчів.
- Наразі Матвієнко готується із Шахтарем до другої частини сезону-2022/2023.