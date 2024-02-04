Полісся розриває трансферний ринок: "вовки" підписали чемпіона світу за кругленьку суму

Один із головних претендентів на медалі чемпіонату України продовжує підсилювати склад топовими гравцями. Черговим новачком команди Юрія Калітвінцева став бразилець Таллес Коста.

Футбольний клуб Полісся офіційно оголосив про підписання бразильського півзахисника Таллеса Кости. Контракт 21-річного вихованця Сан-Паулу розрахований на чотири роки.

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Таллес Коста народився 2 серпня 2002 року у Сан-Паулу. З одинадцяти років хлопець почав займатися в академії "триколірних".

У 19 років дебютував за основний склад Сан-Паулу. На рахунку центрального хавбека 51 матч у всіх турнірах, у яких він забив 1 гол та віддав 2 асисти. В активі Таллеса є поєдинки у бразильській Серії А та Кубку Лібертадорес.

У 2021 році разом із Сан-Паулу став чемпіоном штату, а у 2023 році став володарем Кубка Бразилії.

Креативний футболіст викликався до збірних команд Бразилії U-16 та U-17. У 2019 році став переможцем чемпіонату світу у складі збірної Бразилії U-17. На турнірі Таллес зіграв три матчі.

За повідомленням Transfermarkt, Полісся заплатило Сан-Паулу за Таллеса 1 мільйон євро. Наразі це найдорожчий трансфер в історії клубу.

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