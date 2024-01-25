Амбітний дебютант УПЛ офіційно оголосив про трансфер гравця збірної України Богдана Михайліченка. 26-річний футболіст підписав контракт до 2026 року.

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Топове підсилення Полісся

За даними Transfermarkt, Полісся заплатило загребському Динамо компенсацію у розмірі 200 тисяч євро. Михайліченко ще восени перестав потрапляти до складу команди.

Лівий захисник має солідний досвід в УПЛ, де виступав за київське Динамо, донецький Шахтар, луганську Зорю та кам'янську Сталь. Також Богдан має легіонерський досвід у своїй кар'єрі. Футболіст захищав кольори бельгійського Андерлехту та хорватського Динамо.

Михайліченко виступав за молодіжну та національну збірні України. У складі головної команди відіграв 7 поєдинків.

Раніше повідомлялося про предметний інтерес до Михайліченка зі сторони англійського Сандерленда. Також футболіст мав пропозиції з бельгійських клубів.

До слова. Богдан Михайліченко став другим новачком Полісся. "Вовки" вже підсилили свій склад вихованцем лондонського Арсеналу Яссіном Фортюном. Француз грає на позиції вінгера.