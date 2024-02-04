Футбольний клуб Полісся офіційно оголосив про підписання бразильського півзахисника Таллеса Кости. Контракт 21-річного вихованця Сан-Паулу розрахований на чотири роки.

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Таллес Коста народився 2 серпня 2002 року у Сан-Паулу. З одинадцяти років хлопець почав займатися в академії "триколірних".

У 19 років дебютував за основний склад Сан-Паулу. На рахунку центрального хавбека 51 матч у всіх турнірах, у яких він забив 1 гол та віддав 2 асисти. В активі Таллеса є поєдинки у бразильській Серії А та Кубку Лібертадорес.

У 2021 році разом із Сан-Паулу став чемпіоном штату, а у 2023 році став володарем Кубка Бразилії.

Креативний футболіст викликався до збірних команд Бразилії U-16 та U-17. У 2019 році став переможцем чемпіонату світу у складі збірної Бразилії U-17. На турнірі Таллес зіграв три матчі.

За повідомленням Transfermarkt, Полісся заплатило Сан-Паулу за Таллеса 1 мільйон євро. Наразі це найдорожчий трансфер в історії клубу.

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