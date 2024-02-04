Футбольный клуб Полесье официально объявил о подписании бразильского полузащитника Таллеса Косты. Контракт 21-летнего воспитанника Сан-Паулу рассчитан на четыре года.

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Хорошая инвестиция "волков"

Таллес Коста родился 2 августа 2002 года в Сан-Паулу. С одиннадцати лет парень начал заниматься в академии "трехцветных".

В 19 лет дебютировал за основной состав Сан-Паулу. На счету центрального хавбека 51 матч во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 2 ассиста. В активе Таллеса есть поединки в бразильской Серии А и Кубке Либертадорес.

В 2021 году вместе с Сан-Паулу стал чемпионом штата, а в 2023 году стал обладателем Кубка Бразилии.

Креативный футболист вызывался в сборные команды Бразилии U-16 и U-17. В 2019 году стал победителем чемпионата мира в составе сборной Бразилии U-17. На турнире Таллес сыграл три матча.

По сообщению Transfermarkt, Полесье заплатило Сан-Паулу за Таллеса 1 миллион евро. Сейчас это самый дорогой трансфер в истории клуба.

Зимние новички Полесья