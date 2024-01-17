Клуби чемпіонату України пішли на зимову паузу та готуються до другої частини сезону в УПЛ. Активно до відновлення турніру готується Полісся.

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Житомирський клуб оголосив про перший трансфер цієї зими. Ним став французький вінгер Яссін Фортюн, який перед цим виступав за швейцарським Сьон.

Полісся взяло 24-річного футболіста в оренду до кінця сезону 2023-2024. Саме тоді спливає контракт Фортюна та Сьона. Портал Transfermarkt оцінює француза у 200 тисяч євро.

ВІдео представлення Яссіна Фортюна:

Відзначимо, що Яссін має коріння з Гаїті, але на юнацькому рівні виступав за збірну Франції. У 2015 році Фортюн у складі команди U-16 зустрівся у товариському матчі з однолітками з України. "Ле Бле" виграли 3:0 і новачок Полісся відзначився одним із голів.

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Футболіст виховувався в академіях Ланса та лондонського Арсенала. На дорослому рівні Фортюн був лише гравцем Сьона, але ходив в оренду до французьких Анже та Шоле.

У поточному сезоні другого дивізіону Швейцарії Яссін відіграв 12 матчів, відзначившись одним асистом. Команда є лідером швейцарської Челлендж-ліги.

Нагадаємо, що Полісся цього літа вперше вийшло в УПЛ, а на зимову паузу пішло на третьому місці в чемпіонаті України. Команда Юрія Калитвинцева відстає на два бали від лідерів Кривбаса та Дніпра-1.