Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна скоротила відставання від Росії

Перемога луганської Зорі над болгарським ЦСКА дозволила нашій країні трохи поліпшити своє становище в європейському рейтингу коефіцієнтів від УЄФА.

У 3-му турі єврокубків Україна здобула лише одну перемогу – Зоря обіграла софійський ЦСКА (1:0) в Лізі конференцій. Динамо і Шахтар свої матчі в Лізі чемпіонів програли – Барселоні (0:1) і Реалу (0:5). Бали для України набрала лише Зоря, тепер у нас таких 31,000.

До слова Форвард Лестера оформив покер у матчі проти Спартака в Лізі Європи, встановивши рекорд: відео

З ким конкурує Україна

Україна все одно займає 11 місце, проте відставання від Росії, чиї представники на цьому тижні поступилися в усіх трьох матчах, скоротилося до 0,682 бала.

У РФ на цьому тижні все її представники свої матчі програли:

Спартак поступився Лестеру (3:4);

Зеніт програв Ювентусу (0:1);

Галатасарай був сильнішим за Локомотива (1:0).

Додамо, що 2 листопада Динамо прийме Барселону, 3 листопада Шахтар зіграє на виїзді з Реалом, а наступного дня Зоря в Запоріжжі проведе матч з ЦСКА.

Відзначимо, що дев'ята команда в таблиці коефіцієнтів УЄФА – Шотландія, саме на цьому тижні помінялася місцями з РФ. У шотландців в активі 32,100 очка.

Топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА



Скриншот news.sportbox.ru