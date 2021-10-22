Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна скоротила відставання від Росії
Джерело:24 канал
Перемога луганської Зорі над болгарським ЦСКА дозволила нашій країні трохи поліпшити своє становище в європейському рейтингу коефіцієнтів від УЄФА.
У 3-му турі єврокубків Україна здобула лише одну перемогу – Зоря обіграла софійський ЦСКА (1:0) в Лізі конференцій. Динамо і Шахтар свої матчі в Лізі чемпіонів програли – Барселоні (0:1) і Реалу (0:5). Бали для України набрала лише Зоря, тепер у нас таких 31,000.
До слова Форвард Лестера оформив покер у матчі проти Спартака в Лізі Європи, встановивши рекорд: відео
З ким конкурує Україна
Україна все одно займає 11 місце, проте відставання від Росії, чиї представники на цьому тижні поступилися в усіх трьох матчах, скоротилося до 0,682 бала.
У РФ на цьому тижні все її представники свої матчі програли:
- Спартак поступився Лестеру (3:4);
- Зеніт програв Ювентусу (0:1);
- Галатасарай був сильнішим за Локомотива (1:0).
Додамо, що 2 листопада Динамо прийме Барселону, 3 листопада Шахтар зіграє на виїзді з Реалом, а наступного дня Зоря в Запоріжжі проведе матч з ЦСКА.
Відзначимо, що дев'ята команда в таблиці коефіцієнтів УЄФА – Шотландія, саме на цьому тижні помінялася місцями з РФ. У шотландців в активі 32,100 очка.
Топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА
Скриншот news.sportbox.ru