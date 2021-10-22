В 3-м туре еврокубков Украина получила лишь одну победу – Заря обыграла софийский ЦСКА (1:0) в Лиге конференций. Динамо и Шахтер свои матчи в Лиге чемпионов проиграли – Барселоне (0:1) и Реала (0:5). Баллы для Украины набрала только Заря, теперь у нас таких 31,000.

К слову Форвард Лестера оформил покер в матче против Спартака в Лиге Европы, установив рекорд:видео

С кем конкурирует Украина

Украина все равно занимает 11 место, однако отставание от России, чьи представители на этой неделе уступили во всех трех матчах, сократилось до 0,682 балла.

В РФ на этой неделе все ее представители свои матчи проиграли:

Спартак уступил Лестеру (3:4)

Зенит проиграл Ювентусу (0:1);

Галатасарай был сильнее Локомотива (1:0).

Добавим, что 2 ноября Динамо примет Барселону, 3 ноября Шахтер сыграет на выезде с Реалом, а на следующий день Заря в Запорожье проведет матч с ЦСКА.

Отметим, что девятая команда в таблице коэффициентов УЕФА – Шотландия, которая именно на этой неделе поменялась местами с РФ. У шотландцев в активе 32,100 очка.

Топ-15 таблицы коэффициентов УЕФА



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