Спартак в цьому матчі у першому таймі забив два голи. Але вже перед самою перервою Дака один гол відквитав.

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А на початку другого тайму форвард оформив хет-трик. При цьому між першим голом у ворота Спартака і третім минуло лише дев'ять хвилин. Це новий рекорд Ліги Європи на оформлення хет-трику. До цього рекорд належав Клаудіу Кешері, який забив три голи у матчі за румунську Стяуа проти датського Ольборга 18 вересня 2017 року.

Та на цьому Дака не зупинився, і на 79-й хвилині оформив покер. Це допомогло, адже згодом Спартак ще раз відзначився. Але для того, щоб врятуватися від поразки, цього не вистарчило.

Лестер перемагає та підіймається на друге місце в турнірній таблиці, обійшовши Спартак. Лідирує в цьому квартеті польська Легія, за яку виступає українець Ігор Харатін.

Відеоогляд матчу Спартак – Лестер