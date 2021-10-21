ЦСКА Софія – Зоря 0:1

Гол: Аллах'яр, 64

Вилучення: Вьйон, 90+3 (ЦСКА Софія)

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У попередніх матчах український та болгарський клуб не змогли проявити себе. Зоря програла Буде/Глімт та Ромі. Натомість ЦСКА Софія поділив очки з Буде/Глімт, але поступився Ромі.

Обом командам була потрібна перемога в очному матчі, щоб претендувати на плей-офф Ліги конференцій. Причина в тому, що Буде/Глімт і Рома за 3 тури набрали 7 та 6 очок відповідно. Поразка практично означала виліт з турніру.

Єврокубки вдруге звели ЦСКА Софію та Зорю: вперше команди зустрілися у 2019 році. У кваліфікації Ліги Європи за сумою двох матчів перемогла Зоря (2:1).

Безлика гра Зорі

Української команди наче не було на футбольному полі в першому таймі. Болгарський клуб практично всі 45 хвилин володів м'ячем та намагався створювати гострі моменти.

Армійська команда створила три перспективні нагоди, коли Зоря не завдала жодного удару. Хоча на папері аналітики десь побачили один удар від луганців.

Перший момент у ЦСКА мав Вілдсхут: футболіст пробив між ніг Дмитра Мацапури, але не потрапив у площину воріт. Згодом з гострого кута переграти голкіпера намагався Кайседо.

Футболіст потужно пробив, але Мацапура відбив на кутовий. Під завісу тайму забивати міг Томас Лам. Захисник пробив головою після навісу зі штрафного. М'яч підступно пролетів над поперечиною.

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Агресивна Зоря у другому таймі

Свій перший гострий момент Зоря мала відразу після перерви: Булеца заробив стандартний удар з небезпечної позиції. Сам Сергій і виконав штрафний удар, небезпечно пробивши повз ворота.

Складно уявити, що сказав Скрипник своїй команді у перерві, але це подіяло. У другому таймі Зоря заграла: луганці володіли ініціативою і все частіше пробивали по воротах суперника.

На 62 хвилині Шахаб заробив надзвичайно перспективний штрафний з близької відстані. Іранець і виконав стандарт: форвард потужно пробив по центру воріт, але Бусатту відбив м'яч.

Уже через дві хвилини активність Зорі втілилася у гол: після вкидання ауту Аллах'яр наважився на удар з не надто зручної позиції у штрафному. Іранець пробив за красивою траєкторією та вивів Зорю вперед.

Цікаво, що Зоря забила другий гол українських клубів у єврокубках сезону-2021/2022. Шахтар і Динамо мають суху серію у Лізі чемпіонів.

Відео голу Аллах'яра



Після пропущеного голу Зоря не сіла в глухий захист. Українська команда старалася відвести гру на поле суперника, що загалом луганцям вдавалося. Господарям не вдавалося створити щось гостре біля воріт Зорі, як у першому таймі.

На 85 хвилині біля володінь Мацапури була справжня пожежа. Спершу Бай картинно впав у штрафному, але арбітр не дав пенальті.

ЦСКА заробив кутовий і після подачі небезпечно пробив Маттей. Мацапура відбив м'яч і болгарські футболісти знову почали вимагати пенальті нібито за гру рукою футболіста Зорі.

У компенсовані 5 хвилин господарі залишилися у меншості: арбітр вилучив Тібо Вьйона за жорстке порушення правил.

Команда Віктора Скрипника відстояла перевагу в один гол та здобула важливу перемогу. Луганці – перші з українських клубів у сезоні-2021/2022, хто здобув перемогу на груповому етапі єврокубків.

Завдяки перемозі Зоря вийшла на третє місце у групі C. Наступний матч у Лізі конференцій луганці знову зіграють проти ЦСКА Софія, але вдома. Клуби зустрінуться 4 листопада.