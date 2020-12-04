До завершення групового етапу Ліги Європи сезону-2020/2021 залишився всього один тур. За 5 турів визначилися команди, які вже в лютому 2021 року зіграють в 1/16 фіналу.

За тур до завершення групового етапу Ліги Європи та Ліги чемпіонів визначилися 19 учасників плей-офф Ліги Європи. Про це повідомляє 24 канал.

До речі Хто вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Хто вийшов в 1/16 фіналу

Рома

Арсенал

Славія Прага

Баєр

Рейнджерс

Бенфіка

Гранада

ПСВ

Лестер

Брага

Лілль

Мілан

Вільярреал

Антверпен

Тоттенхем

Динамо Загреб

Хоффенхайм

Црвена Звезда

Краснодар

Слід зазначити, що російський Краснодар вилетів з Ліги чемпіонів. Російський клубів посів третє місце у своїй групі та зіграє у Лізі Європи. Окрім Краснодара, з Ліги чемпіонів у Лігу Європи вилетять ще 7 клубів.

До цих команд приєднаються ще 6 учасників групового етапу Ліги Європи, які розіграють останні путівки в 6-у турі.

Чи зіграють українці у Лізі Європи

Луганська Зоря, яка бере участь у груповому етапі Ліги Європи, втратила шанси зіграти у плей-офф.

Водночас донецький Шахтар і київське Динамо можуть зіграти у плей-офф Ліги Європи. Зокрема, Динамо слід не програти Ференцварошу в Лізі чемпіонів або не зіграти з угорцями внічию, при якій "фраді" заб'ють три і більше голів.

Натомість Шахтар претендує на вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, тому Ліга Європи – не в пріоритеті для "гірників".

До уваги. Жеребкування плей-офф раунду Ліги чемпіонів та Ліги Європи відбудеться у понеділок, 14 грудня.



Яке місце займе Шахтар у Лізі чемпіонів / Інфографіка 24 каналу