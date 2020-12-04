Ліга Європи: хто вийшов в 1/16 фіналу
До завершення групового етапу Ліги Європи сезону-2020/2021 залишився всього один тур. За 5 турів визначилися команди, які вже в лютому 2021 року зіграють в 1/16 фіналу.
За тур до завершення групового етапу Ліги Європи та Ліги чемпіонів визначилися 19 учасників плей-офф Ліги Європи. Про це повідомляє 24 канал.
До речі Хто вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Хто вийшов в 1/16 фіналу
- Рома
- Арсенал
- Славія Прага
- Баєр
- Рейнджерс
- Бенфіка
- Гранада
- ПСВ
- Лестер
- Брага
- Лілль
- Мілан
- Вільярреал
- Антверпен
- Тоттенхем
- Динамо Загреб
- Хоффенхайм
- Црвена Звезда
- Краснодар
Слід зазначити, що російський Краснодар вилетів з Ліги чемпіонів. Російський клубів посів третє місце у своїй групі та зіграє у Лізі Європи. Окрім Краснодара, з Ліги чемпіонів у Лігу Європи вилетять ще 7 клубів.
До цих команд приєднаються ще 6 учасників групового етапу Ліги Європи, які розіграють останні путівки в 6-у турі.
Чи зіграють українці у Лізі Європи
Луганська Зоря, яка бере участь у груповому етапі Ліги Європи, втратила шанси зіграти у плей-офф.
Водночас донецький Шахтар і київське Динамо можуть зіграти у плей-офф Ліги Європи. Зокрема, Динамо слід не програти Ференцварошу в Лізі чемпіонів або не зіграти з угорцями внічию, при якій "фраді" заб'ють три і більше голів.
Натомість Шахтар претендує на вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, тому Ліга Європи – не в пріоритеті для "гірників".
Яке місце займе Шахтар у Лізі чемпіонів / Інфографіка 24 каналу
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