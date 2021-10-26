Світоліна змінить тренера: наступні три роки будуть вирішальними для Еліни

Перша ракетка України Еліна Світоліна припинила співпрацю з тренером Ендрю Беттлсом. Колишній спонсор українки Юрій Сапронов прокоментував таке рішення тенісистки.

"У неї попереду вирішальні три роки"

27-річна українська тенісистка вирішила зробити кадрові зміни на тренерському містку. Еліна Світоліна протягом п'яти років виступала під керівництвом Ендрю Беттлса. За цей час українка підіймала над головою 11 трофеїв.

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Юрій Сапронов написав свою думку з цього приводу на своїй сторінці у фейсбуці. Він зазначив, що п'ять років тому ніхто навіть не знав, хто такий Беттлс. Ендрю був просто спаринг-партнером легендарного тенісиста Енді Маррея.

П'ять років тому Еліна обрала своїм тренером 24-річного фахівця та не прогадала.

За 5 років з Енді Еліна виграла 11 турнірів зі своїх 16. Вона прийняла рішення припинити співпрацю. Зараз Еліні 27. На мій погляд, у неї попереду вирішальні три роки для того, щоб здійснити головну мрію свого життя – виграти турнір серії Гренд Слем. Так, мрія не 1 ракетка світу,

– йдеться у пості.

"Їй потрібна тенісна людина, але психолог"

Чотири роки поспіль українка не вилітала із топ-6 найкращих тенісисток світу. А через не надто вдалі виступи на останніх змаганнях й взагалі вилетить із топ-10. Це буде її найгірший результат за останні 5 років.

Сапронов заявив, що на це вплинуло чимало причин. Одна колишній спонсор спортсменки запевнив, що Еліна має усе, щоб втілити свою мрію у реальність.

Причин багато. Були і травми, і Олімпіада, і ковідний час, і весілля. Найважливіша подія в житті – весілля. Їй потрібен ментор. Тенісна людина, але психолог. Вона все вміє, потрібно у вирішальні моменти скласти всі пазли в голові, в холодній голові, в дуже холодній, беземоційній голові. І буде титул на Гренд Слем. Я вірю,

– написав Сапронов.

Текст публікації з фейсбуку Юрія Сапронова

Тренер. Це саме головне для спортсмена. П'ять років тому світ не знав тренера Ендрю Беттлс. Це був спаринг-партнер відомого шотландця Енді Маррея, якого тоді тренувала Амелі Моресмо. П'ять років тому Еліна Світоліна вибрала 24-річного хлопця тренером. І вгадала.

За 5 років з Енді Еліна виграла 11 турнірів зі своїх 16. Сьогодні вона прийняла рішення припинити співпрацю. Зараз Еліні 27. На мій погляд, у неї попереду вирішальні три роки для того, щоб здійснити головну мрію свого життя – виграти турнір Гренд Слем. Так, мрія не 1 ракетка світу, а Гренд Слем.

Чотири роки поспіль Світоліна не опускалася нижче 6 місця за підсумками року (від 3 до 6). У понеділок Еліна вилетить з топ-10. Буде між 13 і 18 місцем. Це її найгірший результат за п'ять років.

Причин багато, були і травми, і Олімпіада, і ковідний час, і весілля. Найважливіша подія в житті – весілля. Їй потрібен ментор. Тенісна людина, але психолог.

Вона все вміє, потрібно в вирішальні моменти скласти всі пазли в голові, в холодній голові, в дуже холодній, беземоційній голові. І буде титул Гренд Слему. Я вірю.