Еліна Світоліна – Марія Каміла Осоріо Серрано 1:2 (7:5, 3:6, 2:6)

До речі Українець Марченко на старті турніру у Москві переміг тенісиста із топ-40

Камбек у першому сеті

Досвідчена українська тенісистка невдало увійшла в гру. Світоліна програла у першому ж геймі на своїй подачі.

Згодом Еліна таки зробила зворотний брейк, але відразу віддала свою подачу. Українка програвала 4:1, але зуміла повернутися у сет.

Світоліна виграла 3 гейми поспіль та зрівняла рахунок. В 11 геймі Еліна зробила третій брейк у партії та подала на сет.

Матч грали протягом двох днів

Віднайшовши правильний настрій, Світоліній не вдалося довести матч до перемоги.

Причина в тому, що гра відбувалася ввечері 19 червня. Організатори турніру вирішили зупинити поєдинок через пізню годину та перенести на 20 жовтня.

У середу колумбійка зуміла переграти Світоліну. Два брейки дозволили Осоріо Серрано взяти другий сет. У вирішальній партії колумбійка оформила три брейки та розбила нашу тенісистку.