Еліна Світоліна (Україна) – Алізе Корне (Франція) 2:0 (7:5, 6:4)
- Еліна Світоліна у півфіналі переграла шведку Ребекку Петерсон. Алізе Корне здолала росіянку Варвару Грачову, яка зупинила у чвертьфіналі іншу українку Марту Костюк.
- Для українки цей фінал став 19-м у кар'єрі, а для Алізе – 14-й.
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Українська тенісистка дуже переконливо розпочала матч. Еліна взяла три гейми поспіль. Корне нічого не могла зробити з майже ідеальною грою першої ракетки України. Слід відзначити другий гейм, коли українка відігралась із 0:40 та виграла цей складний розіграш.
Ключовим став одинадцятий гейм, коли українка вигризла розіграш – 6:5. У наступному Корне намагалась знову зрівняти рахунок, але нічого не вдалось – 7:5 партія за Світоліною.
- Дівчата зробили по одній подачі на виліт, Корне допустила одну подвійну помилку. Натомість у цьому показнику українка грала ідеально.
- Еліна відала суперниці один гейм на своїй подачі, а тенісистка з Франції зробила таких два подарунки 26-річній одеситці.
Переможний розіграш Світоліної: відео
Традиційна нервова розв'язка від Світоліної
Представниця Франції взяла медичний тайм-аут, який був не єдиним у грі для неї. Другий сет розпочинався за сценарієм першого – Еліна повела у рахунку 3:1.
Французька тенісистка скоротила відставання до мінімуму 3:2. Це ще більше розлютило українку, яка під нуль взяла подачу суперниці – 4:2 Еліна була за два кроки від перемоги та трофею.
Еліна робила подарунки суперниці у тих випадках, коли точний удар міг вирішити долю гейму. Однак характер бійцівський дух українки дозволив їй взяти подачу Корне – 5:3.
Світоліна подавала на матч. Але знову без нервів не обійшлось. Два брейки переваги Корне та 5:4. Велике бажання Світоліної дозволило їй взяти десятий гейм та завершити матч.
- Еліна Світоліна – переможниця турніру WTA 250 у Чикаго. Це її перший трофей у сезоні та 16-й у кар'єрі. Відзначимо, що у фіналі Еліна мала величезну підтримку з трибун, українці прийшли повболівати за землячку.