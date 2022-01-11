Світоліна зізналась, чи займеться політикою після завершення тенісної кар'єри

Еліна Світоліна не планує поки що завершувати спортивну кар'єру. Українська тенісистка має плани на майбутнє, які точно не стосуються політики.

Світоліна: Політика – це для мене трішки страшне слово

Перша ракетка України не готова кардинально змінити рід діяльності після завершення ігрової кар'єри. Еліна Світоліна не хоче займатись політикою, адже мало часу проводить у рідній країні та не є компетентною у цій сфері.

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Що не скажеш про теніс. У цьому виді спорту Світоліна вже 23 роки. Тому вона залюбки може поділитись знаннями та вміннями, які вже здобула за свою кар'єру.

Я вважаю, що можу висловити свою думку про теніс. Також у мене вже є якась мудрість у цьому. У політиці потрібно мати дуже багато років саме цієї мудрості, щоб висловлювати свою думку та не заплутати ще більше людей, які це чутимуть,

– зізналась Світоліна.

"Темний ліс"

Еліна розповіла, що дізнається про політичні новини України зі слів друзів, адже вона повинна розуміти, що відбувається у її рідній країні. Тенісистка не приховує, що цікавиться політикою лише поверхнево.

"Я навіть нічого не висловлюю, бо вважаю, що коли ти щось висловлюєш, ти повинен знати щось зсередини. А я не знаю, що там відбувається. І "політика" – це для мене трішки страшне слово. Темний ліс", – додала українська спортсменка.

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