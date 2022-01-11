Світоліна: Політика – це для мене трішки страшне слово

Перша ракетка України не готова кардинально змінити рід діяльності після завершення ігрової кар'єри. Еліна Світоліна не хоче займатись політикою, адже мало часу проводить у рідній країні та не є компетентною у цій сфері.

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Що не скажеш про теніс. У цьому виді спорту Світоліна вже 23 роки. Тому вона залюбки може поділитись знаннями та вміннями, які вже здобула за свою кар'єру.

Я вважаю, що можу висловити свою думку про теніс. Також у мене вже є якась мудрість у цьому. У політиці потрібно мати дуже багато років саме цієї мудрості, щоб висловлювати свою думку та не заплутати ще більше людей, які це чутимуть,

– зізналась Світоліна.