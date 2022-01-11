Свитолина: политика – это для меня немножко страшное слово

Первая ракетка Украины не готова кардинально сменить род деятельности после завершения игровой карьеры. Элина Свитолина не хочет заниматься политикой, ведь мало времени проводит в родной стране и не компетентна в этой сфере.

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Что не скажешь о теннисе. В этом виде спорта Свитолина уже 23 года. Поэтому она охотно может поделиться знаниями и умениями, которые уже получила за свою карьеру.

Я считаю, что могу высказать свое мнение о теннисе. Также у меня уже есть какая-то мудрость в этом. В политике нужно иметь очень много лет именно этой мудрости, чтобы выражать свое мнение и не запутать еще больше людей, которые это будут слышать,

– призналась Свитолина.