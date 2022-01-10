Не на такий старт сезону розраховувала Світоліна
Перша ракетка України ніяк не може віднайти свою гру на старті нового сезону. Навіть зміна тренерського штабу не допомогла Еліні здобути першу перемогу у 2022-му році.
До теми Світоліна програла другий поспіль матч у 2022 році
Світоліна вже у першому колі припинила свій шлях на турнірі WTA 250 в австралійській Аделаїді. В 1/16 українка у двох сетах програла американці Медісон Кіз.
Українська тенісистка з двома поразками у пасиві підходить до Australian Open. Саме Відкритий чемпіонат Австралії стане наступним турніром для 27-річної одеситки.
Відеоогляд матчу Світоліної
Виступи інший українок в Аделаїді
- Даяна Ястремська доволі несподівано пробилась в основну сітку австралійського турніру. Українка здобула дві перемоги. Наступною її суперницею буде чешка Тереза Мартінцова.
- Свій перший матч в Аделаїді вже провела Костюк. Марта у двох сетах здолала представницю США Шелбі Роджерс. В 1/8 фіналу 19-річна українська тенісистка зіграє проти переможниці матчу між Катеріною Сіняковою (Чехія) та Корі Гофф (США).