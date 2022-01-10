Не на такий старт сезону розраховувала Світоліна

Перша ракетка України ніяк не може віднайти свою гру на старті нового сезону. Навіть зміна тренерського штабу не допомогла Еліні здобути першу перемогу у 2022-му році.

До теми Світоліна програла другий поспіль матч у 2022 році

Світоліна вже у першому колі припинила свій шлях на турнірі WTA 250 в австралійській Аделаїді. В 1/16 українка у двох сетах програла американці Медісон Кіз.

Українська тенісистка з двома поразками у пасиві підходить до Australian Open. Саме Відкритий чемпіонат Австралії стане наступним турніром для 27-річної одеситки.

Цікаво! Безвиграшна серія Світоліної складає вже чотири поспіль матчі.

Відеоогляд матчу Світоліної

Виступи інший українок в Аделаїді