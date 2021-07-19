Вишуканий ранок нареченої: Світоліна зачарувала розкішними фото перед весіллям
19 липня 2021 , 18:17Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Еліни Світоліної
Перша ракетка України Еліна Світоліна одружилась із французом Гаелем Монфісом. Тенісистка поділилась світлинами із ранку нареченої.
Фото від яких складно відірвати погляд
Найкрасивіша наречена з України Еліна Світоліна опублікувала розкішні світлини перед весіллям. Весільний ранок був дуже красивим.
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Фото зачарували прихильників українки, які закидали Еліну компліментами, та продовжували вітати тенісистку з весіллям. У Монфіса хороший смак.
- 16 липня відбулось весілля тенісистів Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса. Святкування відбулось у швейцарському Ньоні. Подію відвідали лише рідні та близькі наречених.
- Раніше Еліна розповідала, що не збирається змінювати прізвище у тенісному турі WTA. Авторитет та прихильність серед уболівальників з усього світу українка заробила якраз під прізвищем Світоліна, тому немає сенсу нічого змінювати.
- Відзначимо, що у своєму інстаграмі українка вже змінила нік Світоліна на Монфіс.