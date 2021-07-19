Вишуканий ранок нареченої: Світоліна зачарувала розкішними фото перед весіллям

Перша ракетка України Еліна Світоліна одружилась із французом Гаелем Монфісом. Тенісистка поділилась світлинами із ранку нареченої.

Фото від яких складно відірвати погляд

Найкрасивіша наречена з України Еліна Світоліна опублікувала розкішні світлини перед весіллям. Весільний ранок був дуже красивим.

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Фото зачарували прихильників українки, які закидали Еліну компліментами, та продовжували вітати тенісистку з весіллям. У Монфіса хороший смак.