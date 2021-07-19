Фото от которых сложно оторвать взгляд
Самая красивая невеста из Украины Элина Свитолина опубликовала роскошные фотографии перед свадьбой. Свадебный утро был очень красивым.
Это стоит увидеть Большой торт и элегантное платье Свитолиной: фото и видео роскошной свадьбы с Монфисом
Фото очаровали фанатов украинки, которые забросали Элину комплиментами, и продолжали поздравлять теннисистку со свадьбой. У Монфиса хороший вкус.
- 16 июля состоялась свадьба теннисистов Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса. Празднование состоялось в швейцарском Ньоне. Мероприятие посетили только родные и близкие молодоженов.
- Ранее Элина рассказывала, что не собирается менять фамилию в теннисном туре WTA. Авторитет и популярность среди болельщиков со всего мира украинка заработала как раз под фамилией Свитолина, поэтому нет смысла ничего менять.
- Отметим, что в своем инстаграме украинка уже сменила ник Свитолина на Монфис.