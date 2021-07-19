Фото от которых сложно оторвать взгляд

Самая красивая невеста из Украины Элина Свитолина опубликовала роскошные фотографии перед свадьбой. Свадебный утро был очень красивым.

Это стоит увидеть Большой торт и элегантное платье Свитолиной: фото и видео роскошной свадьбы с Монфисом

Фото очаровали фанатов украинки, которые забросали Элину комплиментами, и продолжали поздравлять теннисистку со свадьбой. У Монфиса хороший вкус.