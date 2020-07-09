Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала свої шанси на турнірі Великого шолому. 25-річна тенісистка вважає, щоб показати вдалий результат потрібно тримати високий рівень тенісу протягом двох тижнів.

Еліна Світоліна поділилась сподіваннями щодо виступу на змаганнях у інтерв'ю для швейцарського ЗМІ.

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Прогноз Світоліної

Українка розповіла, що кожної з тенісисток свій шлях до перемоги. Хтось перемагав одразу ж, як тільки заявляв про себе в турі. Інші терпляче набиралися досвіду, щоб нарешті виграти мейджор, наприклад, Симона Халеп і Каролін Возняцкі.

Такий шлях зумовлений тим, що кожна зі спортсменок має різний стиль гри. Це дає українській тенісистці мотивацію далі важко та багато працювати, щоб ставати сильнішою та скористатися шансом перемогти.

Світоліна зізналась, що головним моментом для неї – це втримати свій найкращий рівень протягом двох тижнів. Для цього потрібно витратити багато зусиль, як психологічних, так і фізичних. Також 25-річна тенісистка включає сюди трохи удачі.

Що таке турнір Великого шолому? Це чотири найбільші щорічні турніри у сучасному тенісі: Відкритий чемпіонат Австралії, Відкритий чемпіонат Франції, Вімблдонський турнір, Відкритий чемпіонат США.

Додамо, що Світоліна вже взяла участь у виставковому турнірі, але зіграла невдало.

Також раніше повідомлялось, що дівчина потрапила на обкладинку українського видання Forbes.

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