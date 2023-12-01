Українські воїни мотивують: Світоліна прокоментувала отримання нагороди "Повернення року"

У квітні 2023 року Еліна Світоліна повернулася в Тур після річної паузи. Вона була пов'язана з народженням донечки Скай.

Зіркова тенісистка дуже потужно почала грати майже з перших матчів. Еліна вже за 3 місяці змогла повернути собі статус першої ракетки України та увірвалася в топ-30 світового рейтингу.

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Світоліна стала "Поверненням року" в тенісі

Такі виступи не залишилися непоміченими. Окрім схвальних відгуків від фанатів тенісу та експертів, українка також була номінована на декілька нагород.

Зокрема, напередодні Світоліна перемогла в номінації "Повернення року" від Eurosport. Українська тенісистка прокоментувала це визнання та розповіла, завдяки чому та кому це стало реальністю.

Мої результати – це щоденна робота над собою та потужна мотивація, яку я отримую від наших людей та військових. Дякую,

– написала Світоліна.

Зазначимо, що слова подяки для військових – це не порожні та красиві фрази для Еліни Світоліної. Вона з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає українському війську.

Тенісистка бере участь у багатьох благодійних заходах на підтримку українських воїнів, систематично підтримує бригаду НГУ "Хартія", а нещодавно відвідала воїнів на передовій, щоб особисто передати розвідувальні дрони.