Змагання відбуватимуться у січні 2024-го в Окленді (Нова Зеландія). Жіночий турнір стартує 1 січня і триватиме до 7-го числа того ж місяця. На корт вперше за тривалий час вийде Еліна Світоліна. Востаннє українська тенісистка виступала ще на US Open-2023.

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Сімейна пара на корті у Новій Зеландії

Перша ракетка України нарешті отримала "зелене світло" від лікарів після травми гомілкостопа. Під час відновлення українка знову носила ортез, як це було після зняття з турніру у Цинциннаті.

Тепер Світоліна офіційно повертається у Тур у статусі 25-ї ракетки світу. Еліні вдалось зберегти свою позицію.



Світоліна та Монфіс візьмуть участь на турнірі у Новій Зеландії / Фото ASB Classic

Раніше українка анонсувала своє повернення на корт, але не називала конкретної дати та турніру, де розпочне змагання. Тоді Еліна лише розповіла, що отримала дозвіл від лікарів, щоб братися до роботи.

Чоловічі змагання турніру WTA 250 стартують 8-го січня та відбуватимуться до 13-го січня2024-го. Таким чином Еліна та Гаель зможуть розраховувати на підтримку одне одного з трибун у Новій Зеландії.

До слова. Світоліна з користю використала час відновлення. Вона не лише провела час з маленькою донечкою, а й приїхала в Україну. Еліна побувала в Одесі, Харкові, Ірпені, Києві та навіть встигла з'їздити із допомогою до українських захисників на передову.